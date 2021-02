Ab 17 Uhr LIVE: Red Bull Salzburg gegen Austria

Nach drei Zu-Null-Siegen in der Bundesliga in diesem Jahr empfängt Titelverteidiger Salzburg im ÖFB-Cup-Viertelfinale die Austria. Der Auftritt heute ist Teil eins von zwei Duellen mit den Wienern. Diese gastieren am Mittwoch in der Liga erneut in Wals-Siezenheim. Die Rollen sind klar verteilt. Für Austria-Trainer Peter Stöger ist eines klar: „Wir können die Überraschung schaffen - wenn bei uns alles optimal verläuft.“ Wir halten Sie hier ab 17 Uhr auf dem Laufenden!