Legionäre in USA: Von der Uni in den Profi-Zirkus

Auch die Brüder Boris und Philipp Basara, die es daheim bis zu den Admira Juniors brachten, wollen es von der Uni in den Profi-Zirkus schaffen. “Ich verbinde mein Studium mit dem Sport, spiele hier auf Regionalliga-Niveau„, so Boris, der wie Kevin findet: “Es gibt in der Ausbildung keine Limits, auch wenn man den Traum vom Profifußball nicht aufgeben will."