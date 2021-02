Fünf Lawinentote binnen nur drei Tagen in Tirol

Das Oberländer Paar, das in Juifenau im Bereich der Kühgrübelalm (Sellraintal) schon am Samstag in den Schneemassen starb, hatte enormes Pech. „Die beiden befanden sich bereits in der Abfahrt in flacherem Gelände“, schildert Lawinenwarner Patrick Nairz. „Das Schneebrett brach durch Fernauslösung.“