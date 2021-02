Slalom-Youngster Greber fuhr aufs Reiteralm-Podest

Keine Rennen bestreitet aktuell der Lecher Magnus Walch. „Ich habe zwar bei ÖSV-Cheftrainer Andi Puelacher nochmals nachgefragt, ob ich ein Ticket für die Europacup-RTLs diese Woche in Folgaria (It) bekomme, allerdings war da nichts zu machen“, erzählt der 28-Jährige, der zuletzt in Obdach trainierte und nun ins Fassatal (It) übersiedelt.