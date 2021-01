Bewegend: Sturms Helden sagten Minavand Adieu

Die Sturm-Familie erreichte vor Kurzem eine traurige Meldung aus dem Iran: Mehrdad Minavand verstarb mit nur 45 Jahren an den Folgen des Coronavirus. Jetzt sagten ihm seine ehemaligen Weggefährten in Graz, Sturms einstige Champions-League-Helden, per offenem Brief auf bewegende Art und Weise Adieu.