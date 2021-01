Bernie Sanders Fäustlinge bald für jeden zu haben

Einnahmen gehen an Wohltätigkeitsorganisation

Wie Jennifer Ellis erklärte, werden sie künftig von einem Hersteller im US-Bundesstaat Vermont produziert - ein Teil der Einnahmen fließe dabei wieder an eine Wohltätigkeitsorganisation. Die 42-jährige Lehrerin war in der vergangenen Woche wegen eines Fotos von Sanders unverhofft zu Ruhm gelangt. Der Politiker schützte sich bei der Amtseinführung mit einer khakifarbenen Gore-Tex-Jacke und Ellis‘ Fäustlingen vor der Kälte.