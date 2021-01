Schon 90 Covid-Fälle bei Skilehrer-Cluster

Flachauer sind wütend wegen Skilehrerkurs

In Flachau sind die Einheimischen wegen des Skilehrerkurs-Clusters wütend. Das zeigte ein „Krone“-Lokalaugenschein am Mittwoch. Denn selbst haben sie sich an die Vorschriften gehalten. Beim Massentest der Bevölkerung gab es keinen weiteren Fall. Die Flachauer vermuteten, dass die künftigen Skilehrer wegen ihres mangelnden Skikönnens die Ausbildung als Vorwand für einen Skiurlaub nützten. Viele von den Teilnehmern aus den Niederlanden, Deutschland, Dänemark und England waren schon wesentlich früher im Ort und genossen die Zeit auf den geöffneten Liften und Pisten – und vermutlich auch an den Abenden in den Unterkünften.