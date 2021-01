Darum legt sich Daniela Katzenberger unters Messer

Mit dem Thema geht die „Katze“ also ganz offen um. Sogar so offen, dass sie sich von RTL II für ihre Doku-Soap, die ab März wieder über die TV-Bildschirme flimmern wird, in den OP begleiten lässt. „Ihr wisst doch, ich lasse mir gerne über die Schulter schauen“, lachte sie auf Nachfrage. Und auch ein Sprecher des Senders bestätigte: „Im Moment produzieren wir mit Daniela, Lucas und Sophia neue Folgen. Wir drehen dabei auch in Deutschland, wo wir unter anderem einen operativen Eingriff begleiten, der schmerzbedingt bei Daniela notwendig ist.“