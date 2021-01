Märchenhafte Zeitreisen in St. Georgen am Längsee

Märchenhaft sind auf Hochosterwitz auch die Ritterkämpfe, Falkenschauen und Mittelalterfeste, doch erst am 4. März dürften die Tore wieder geöffnet sein. Die Familie Khevenhüller, die heute noch die Anlage erhält und erlebbar macht, lieferte einst edle Pferde aus Spanien für den damaligen König und späteren Kaiser Maximilian, was die Spanische Hofreitschule in Wien begründete.