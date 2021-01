Sarah Jessica Parker im lässigen Jogginghosen-Look

Nietenstiefel als Eyecatcher

Und so packte Parker am Wochenende in ihrem New Yorker Schuhladen selbst als Verkäuferin an - in einem besonders coolen Loungewear-Style. Ihre tannengrüne Jogginghose kombinierte die Serien-Ikone mit einem himmelblauen Oversize-Pulli, unter dem sie ein schwarzes Basic-Shirt hervorblitzen ließ.