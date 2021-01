Lazio holt Flüchtling, der nie mit Fußball spielte

Mit Fußball statt Orange

„Er wird jetzt in der U18 spielen, unter Tommaso Rocchi, der ihm jetzt bei der Intagration helfen wird. Lazio will ihn schon in dieser Saison in der U19-Mannschaft einsetzen. Er muss sich nur ein paar Bewegungen einprägen und sich taktisch entwickeln. Er ist aber ein Naturtalent, auch weil er nie mit einem richtigen Fußball spielte, sondern mit Orangen“, lacht Bianchessi.