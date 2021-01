Oliver Pocher stichelt gegen ATV-Star Tara Tabitha

In seinem Online-Format „Bildschirmkontrolle“ knöpft sich Oliver Pocher Influencer vor. Besonders sauer stoßen ihm junge Damen auf, die trotz Corona Urlaube machen und die Botschaft senden, anderswo lebe man frisch fröhlich wie gewohnt. Ohne Maske, ohne Abstand. In seinem jüngsten Posting kritisiert er die österreichischen Influencerinnen Vanessa Mariposa und Tara Tabithia. Erstere hatte in ihren Instagram-Stories ein Video von sich und Tara im Pool gepostet, das Pocher in seinem Video zeigt. „Das stehen sie alle kurz nach der Brust-OP, ätzt er.“ Ebenfalls zu sehen ist ein Saxofonspieler, der ein Lied bläst. „Aerosol, der Hit am Pool“, kommentiert Pocher, der auch nicht unerwähnt lässt, dass da Leute am Pool ohne Masken dicht an dicht zu sehen sind.