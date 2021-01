Viele Ortschefs sind in Salzburg schon geimpft

An die zwölf Ortschefs sollen alleine in Salzburg bereits geimpft worden sein. Das sorgt für viel Kritik. Der Bad Gasteiner Bürgermeister Gerhard Steinbauer hat seine Impfung am Donnerstag erhalten und publik gemacht. Mit unglücklichen Formulierungen heizte er das Thema zusätzlich an. Für Menschen, die sich auf den Impflisten nach vorne drängeln, hat Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) kein Verständnis. „Es gibt eine klare Definition wer in welcher Priorität zu impfen ist“, so Haslauer. Zur obersten Priorität zählen aber auch Bürgermeister von Gemeinden, die als Träger von Senioreneinrichtung die Verantwortung haben. „Dazu zählt auch Stadträtin Anja Hagenauer, die viel in den Häusern ist“, gibt Haslauer Rückendeckung.