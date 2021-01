Millionenschaden nach Brand in Motorradmuseum

In ein flammendes Inferno verwandelte sich am Montag in den frühen Morgenstunden das höchstgelegene Motorradmuseum Europas: Das „Motorcycle Museum“ an der Timmelsjochstraße im Tiroler Hochgurgl brannte vollkommen aus. Zumindest konnten die Feuerwehren die Talstation der Kirchenkarbahn und ein Restaurant retten. Der Schaden ist dennoch enorm. Weit über 200 historische Gefährte sind unwiederbringlich verloren.