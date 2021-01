Häme auf Twitter für Hermann Schützenhöfer

„Keine Alternative“ zum längeren Lockdown

Schützenhöfer sieht „keine Alternative dazu, dass der Lockdown moderat verlängert wird“. Und weiter: „Wir müssen an das Land denken, nicht in Sektionen und Bünden.“ Er lobte den „beachtlichen Schulterschluss“ zwischen Bund und Ländern - und erinnerte an die gemeinsam mit dem damaligen SPÖ-Landeshauptmann Franz Voves 2015 umgesetzte Gemeindestrukturreform. Ein unpopuläres Vorhaben, für den ihm die Bürgermeister aber nun dankbar seien.