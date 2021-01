Herzogin Kate, die tapfere Familienmanagerin

Selbst in dem weitläufigen Landsitz Anmer Hall (Grafschaft Norfolk, England) dringt in diesen Tagen kaum Sonnenlicht durch die bodentiefen Fenster. Und wiewohl die Raumhöhe weit mehr als drei Meter beträgt, fällt der königlichen Familie schon einmal die Decke auf den Kopf. Auch für Herzogin Kate, Prinz William und die Kinder George (7), Charlotte (5) und Louis (2) herrschen turbulente Zeiten. Home-Office, Home-Schooling, draußen bitterkaltes britisches Wetter, so was beutelt auch Hochwohlgeborene ganz schön durch.