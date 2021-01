Eine Millionenquote für Flachaus Nachtslalom

Flachau erlebt gleich drei Slalom-Weltcuprennen in einer Woche: Nach dem Damen-Nightrace am Dienstag kommen nun am Samstag und Sonntag die Herren in die Herminator-Heimat. Die Pongauer übernehmen das in Kitzbühel geplante Doppel. Auch wenn keine Fans erlaubt sind – die TV-Quoten sind sehr gut.