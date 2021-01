Leverkusen schießt Frankfurt aus dem DFB-Pokal!

Der Wiener übernahm in der Innenverteidigung den Platz von Jonathan Tah, der wegen einer Notbremse die Rote Karte (73.) sah. In der vom Dezember verlegten Partie schossen Lucas Alario per Handelfmeter (27.), Edmond Tapsoba (49.) und Moussa Diaby (67., 87.) die Tore für die Leverkusener, die nach einem Treffer von Amin Younes (7.) mit 0:1 in Rückstand geraten waren.