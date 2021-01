Nach Rauswurf: Vukan geht mit SPÖ hart ins Gericht

„Jede Organisation, die sich nicht ändert, ist zum Scheitern verurteilt“, sagt Anton Vukan zur „Krone“ - und schielt dabei auf seine Ex-Partei. Tatsächlich mit einem weinenden Auge: Die SPÖ hat ja gleich zu Jahresbeginn Tabula rasa gemacht und ihren ehemaligen Geschäftsführer aus der Partei ausgeschlossen. Dass er mit seiner eigenen Namensliste in Mureck abgeräumt und damit den Roten in der südsteirischen Gemeinde quasi den Todesstoß versetzt hat, konnte man ihm nicht verzeihen. Dabei hatte Vukan Parteichef Anton Lang in alter Freundschaft zuvor noch geraten: „Es wäre besser, ihr kandidiert nicht."