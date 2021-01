Kripo, Security und Schleuse machen Landtag sicher

Szenen wie im Bürgerkrieg am Kapitol in den USA (mehr auf den Seiten 2–6) schocken die Welt. Aber wie sieht es mit der Sicherheit in unserem verhältnismäßig bescheidenen Regionalparlament, dem Landtag aus? Im Landhaus gibt es eine Schleuse, Security und Zivilpolizisten als „Feuermauer“ gegen Randalierer.