Polizei löste Corona-Party von Skilehrern auf

Noch am Donnerstag - ihrem ersten Tag in Bad Gastein - wollten die Skilehrer ihren Einstand mit einer großen Fete feiern. „Dabei wurde von keinem eine Maske getragen oder der empfohlene Sicherheitsabstand eingehalten“, teilte die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mit. Die Beamten lösten die Corona-Party auf. Die Lockdown-Sünder werden nun bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.