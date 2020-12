Rätselraten um die Zukunft von Marsch

Seit Sommer 2019 führt Jesse Marsch das Zepter an der Salzach, gewann mit den Bullen auf Anhieb das Double, führte sie erstmals via Quali in die Königsklasse. Der Vertrag des US-Amerikaners läuft bis Sommer ’22. „Ich bin total glücklich, meine Familie auch. Der Schritt hierher war ein Wahnsinn“, fühlen sich die Marschs in Österreich pudelwohl.