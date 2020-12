Mut, Haltung und Unabhängigkeit für unsere Leser!

Wie ein Licht in dunkler Nacht O Heimat, dich zu lieben, getreu in Glück und Not. - Unsere Landeshymne passt wahrlich zu 2020. Ein Jahr der Krise, ein Jahr von Krankheit und Leid und Ungewissheit. Aber auch ein Jahr des Zusammenhalts - wenn sich etwa im Nu Nachbarschaftshilfen in unseren 573 Gemeinden formieren und sich um jene kümmern, die aufgrund von Corona ihr Haus nicht verlassen können. Die Pandemie mit allen ihren gesundheitlichen, politischen, familiären, organisatorischen und wirtschaftlichen Folgen offenbart auch das Beste in vielen von uns. „Bei uns am Land schaut man halt aufeinander“, ist ein Satz, den wir heuer oft gehört haben. Von Ärzten und Pflegern, von Lehrern und Feuerwehrleuten, von unzähligen Menschen, die nur eines wollen: helfen. Die Hilfsbereitschaft der „Krone“-Familie, zu der wir unsere Leser zählen dürfen, ist nämlich etwas, das sich besonders im Corona-Jahr nicht verleugnen lässt.