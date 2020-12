Wegen Instagram gefeuert: 6080 Euro Entschädigung!

Kurze Zeit später hatte die Arbeitnehmerin ihre ausstehenden Ansprüche am Konto, berichtete die AKNÖ am Dienstag in einer Aussendung. „Dieser Fall zeigt, wie wichtig unsere Unterstützung und Expertise auch dann ist, wenn es um Social Media-Fragen in der Arbeitswelt geht“, resümierte AKNÖ-Präsident Markus Wieser.