Gehaltsverzicht und Co.: Leipzig-Plan mit Sabitzer

Der deutsche Bundesligist RB Leipzig will auch künftig mit einem Quartett um Kapitän Marcel Sabitzer zusammenarbeiten. Der Klub möchte in den kommenden Monaten die ersten Vertragsgespräche mit dem österreichischen Nationalspieler sowie Emil Forsberg, Marcel Halstenberg und Willi Orban führen. Alle Spieler stehen noch bis 2022 in Leipzig unter Vertrag.