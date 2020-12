Sängerin Jasmin Wagner: „Ich lasse mich scheiden“

Die Sängerin schließt nicht aus, dass es eine Scheidungsparty, die gerade im Trend liegt, geben wird. „Ja, plane ich auch, ehrlicherweise. Nee. Das Scheiden ist ja so eine Sache. Das kann man ja nicht einfach machen. Man muss ja ein Trennungsjahr haben. Es gibt so ein paar Sachen, die man erledigen muss, und ein paar Hürden, die man nehmen muss. Und dann ist irgendwann, in einem Jahr, ein Datum da. Und dann, finde ich, wenn man darauf zuarbeitet, kann man das doch auch feiern“, meinte sie. Mit ihrem Ex-Mann will sie weiterhin in Kontakt bleiben und möglicherweise sei er bei der Party dann dabei.