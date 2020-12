Fußballer beklagt Drogentod seiner Mutter (47)

Am Ende spricht er auch noch über die Krankheit seiner Mutter. Und versucht auch der Außenwelt zu erklären, was sie erleiden musste. „Dein großes und warmes Herz werde ich sehr vermissen. Du warst so ein guter Mensch, der allen helfen wollte, die in Not waren. Du warst so liebevoll und fürsorglich. Es tut mir leid, dass ich nicht immer ganz verstanden habe, was du durchmachst. Aber jetzt tue ich es. Ich verzeihe dir alles, und ich hoffe, du verzeihst mir auch. (...) Ich habe und ich werde dich immer lieben. Dein Sohn, Gulli Victor.“