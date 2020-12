So reagiert Fußball-Österreich auf Otto Barics Tod

ÖFB-Präsident Leo Windtner würdigte den Ex-Teamchef: „Otto Baric war über viele Jahre für ganz Österreich eine regelrechte Leitfigur des Fußballs.“ Windtner erinnerte an die Europacup-Finalspiele, die Baric mit Rapid und Salzburg bestritt. „Sie werden genauso unvergessen bleiben wie seine unverwechselbare und mitreißende Art. Otto Baric hat sein Ära geprägt und unglaublich viel für den österreichischen Fußball geleistet - auf Vereinsebene und beim Nationalteam. Er nimmt einen Ehrenplatz in der heimischen Fußballgeschichte ein“, meinte der Oberösterreicher in einer Verbandsaussendung.