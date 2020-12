Fußball-Saison 2021/22 startet mit ÖFB-Cup-Runde!

Noch größeres Unheil in der Liga wurde durch finanzielle Unterstützung der Regierung in Form des Fördertopfes für die Sportligen verhindert. „Dadurch wurde der Profi-Fußball gerettet“ so Ebenbauer. Das sei in der jetzigen Situation auch wesentlich. In einer ersten Phase wurden vom Sportligen-Hilfsfonds 2,7 Millionen, in einer zweiten Phase 5,4 Millionen Euro an die Oberhaus-Klubs überwiesen. „Die wahren Auswirkungen der Corona-Pandemie werden wir aber erst längerfristig sehen“, war sich der Liga-Boss sicher.