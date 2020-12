Frederic von Anhalt: Nach Schwips im Spital

Alles geschlossen in Kalifornien. Da zog Frederic von Anhalt den Lockdown in Deutschland vor. Am letzten Sonntag flog er nach Düsseldorf. Jetzt kann er da nicht einmal auf die Straße gehen, denn er liegt im Krankenhaus. Aber nicht wegen dem Coronavirus. Eine Flasche Moet & Chandon ist schuld an seiner unfreiwilligen Quarantäne.