Junge Mama kämpfte sich 5 Jahre ins Leben zurück

Das Baby wurde geholt, kam in die Intensivstation der Neonatologie. Die Mutter lag auf der anderen Intensivstation - Christoph Rath wurde zwischen den Abteilungen so hin- und hergerissen wie in seiner Gefühlswelt. Die große Freude übers Baby. Die große Sorge um die Frau. Heidis große Liebe zu ihm, ihre Dankbarkeit - man liest sie aus so vielen Zeilen in ihrem Buch.