Der Lesestoff wird nach Hause geliefert

Der Lieferservice startet morgen Mittwoch, 9. Dezember. Die Bücher können via E-Mail unter mediathek@akktn.at oder unter der Telefonnummer 050 477/5128 während der Öffnungszeiten der Arbeiterkammer Kärnten bestellt werden. Bis zu drei Medien können gleichzeitig ausgeliehen werden. Der bestellte Lesestoff wird mit einer Tasche von den fleißigen Helfern des Stadtmarketing Villach kontaktlos bis vor die Haustüre gebracht. Neben den Büchern befindet sich in der Tasche auch eine Information über die diversen Rückgabemöglichkeiten. Am einfachsten kann das Buch kontaktlos über den Automaten im Foyer der AK-Bezirksstelle in Villach zurückgegeben werden. In besonderen Fällen kann auch eine Abholung vereinbart werden.