Magenkrebs! Olympia-Kicker Marokkos stirbt mit 31!

Abarhoun hatte die meiste Zeit seiner Karriere in seiner marokkanischen Heimstadt Tétouan beim Erstligisten Moghreb Tétouan verbracht. Im Juli 2017 wechselte er erst in Portugals 1. Liga zu Moreirense und im Jänner 2019 schließlich zu seinem letzten Arbeitgeber nach Rize in der Türkei.