„Darth Vader“ David Prowse starb am Coronavirus

Der hünenhafte Schauspieler starb am Samstag nach einem zweiwöchigen Krankenhausaufenthalt mit 85 Jahren in einem Londoner Krankenhaus am Coronavirus. Das berichtet die Zeitung „Daily Mail“ unter Berufung auf seine Tochter Rachel. Sie sagte der Zeitung: „Es ist schrecklich, dass die Covid-Beschränkungen bedeutet haben, dass wir ihn nicht mehr sehen und uns verabschieden konnten. Aber als wir seine Sachen aus dem Krankenhaus abholten, sagte die Krankenschwester, was für ein cooler Typ er war.“