Liendl: „Fehler haben nichts mit Corona zu tun!“

Neben dem WAC konnte auch der kommende Gegner nicht voll anschreiben. ZSKA Moskau kassierte in der russischen Meisterschaft ein 0:1 bei Rubin Kasan. Vor der Reise nach Moskau standen bei den Wolfsbergern am Montag zunächst einmal Coronatests an. Dass die Infektionswelle Mitschuld an den jüngsten Rückschlägen und müden Beinen sei, wollte Liendl nicht stehen lassen. „Das Corona-Thema ist kein einfaches, darüber bauchen wir nicht diskutieren. Aber unsere Fehler haben nichts mit Corona oder Müdigkeit zu tun“, betonte der 35-Jährige.