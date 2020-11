Uri Geller legt Streit um Pokémon mit Nintendo bei

Im Mittelpunkt des Streits stand das Pokémon „Kadabra“, das in Japan allerdings unter dem Namen Yungeller oder auch Yun Geller bekannt ist, wie „Kotaku“ berichtet. Weil das Taschenmonster noch dazu einen Löffel in der Hand hält, wohl in Anspielung an Uri Gellers berühmteste Illusion (siehe Video unten), zog der Mentalist im Jahr 2000 gegen Nintendo vor Gericht. Geller warf dem Unternehmen vor, ihn in eine „böse, okkulte Pokémon-Figur“ verwandelt und ihn seiner Identität beraubt zu haben. Der heute 73-Jährige klagte daher auf Schadensersatz und bestand darauf, dass die Pokémon-Karte vom Markt genommen wird - was dem Bericht nach von 2003 an auch geschah.