Polizei ertappt in Osttirol junge Serieneinbrecher

In verschiedenen Zusammensetzungen sollen die drei jungen Osttiroler zwischen dem 29. September und dem 27. November in Firmen- und Geschäftsgebäude, Gastgewerbebetriebe und Hotels eingebrochen haben bzw. dort eingeschlichen sein. „Im Zuge dieser Taten erbeuteten sie Bargeld im fünfstelligen Eurobereich, ein E-Bike im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrages, ein iPad, ein Handy sowie Zigaretten und Feuerzeuge“, heißt es seitens der Polizei. Der 17- und der 14-jährige Jugendliche entwendeten im Zuge ihrer Taten zudem mehrere Fahrräder, welche sie zur An- bzw. Abfahrt zu oder von den Tatorten verwendeten.