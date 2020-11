Mateschitz soll Therme Fohnsdorf Flügel verleihen

Seit Langem macht im Obereren Murtal das Gerücht die Runde, dass Red-Bull-Boss Dietrich Mateschitz die lange Zeit defizitäre Therme in Fohnsdorf - sie brachte die Gemeinde in schwere finanzielle Turbulenzen und den ehemaligen Bürgermeister vor Gericht - kaufen will. Die Gespräche sollen bereits recht weit sein - beschließen müsste einen allfälligen Verkauf aber letztendlich der Gemeinderat von Fohnsdorf. Die Therme steht nämlich über eine Tochtergesellschaft im 100-Prozent-Eigentum der Gemeinde.