Zwei Platzhirsche auf der Suche nach Revieren

Benko an Therme Bad Gleichenberg „sehr interessiert“

Die Kurtherme ließe sich leichter erwerben. „Vor allem Benko ist da sehr interessiert“, verraten Einheimische, die nicht genannt werden wollen. Generell herrscht Vorsicht in der Gegend. Der zuständige Beamte auf die Frage der „Krone“, wie viele Personen an der Jagd von Wolf teilnahmen und ob man Namen nennen könne: „Ich bitte um Verständnis, dass ich mich dazu nicht äußern will.“ Corona trifft aber selbst die schillerndsten Jägermeister. Gesellschaftsjagden (also Ansammlungen von vielen Menschen im Wald und auf der Heide) sind verboten, ebenso gilt es, Abstand zu halten. René Benko und Siegfried Wolf gaben sich auf die Fragen der „Krone“ nach Jagd und Therme nichtssagend. Ohne Worte.