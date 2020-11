Kraftloser WAC bleibt trotz Heimpleite im Rennen

Für den WAC lebt in der Europa League trotz einer herben Heimpleite die Chance auf das Weiterkommen, bei den Kärntnern stellt sich schon zu Beginn der englischen Wochen allerdings die Kraftfrage. Die vor drei Wochen eingefallene Corona-Welle hat bei den Wolfsbergern Spuren hinterlassen. Beim 0:3 gegen Dinamo Zagreb hatten sie am Donnerstag gegen Ende beider Halbzeiten mit konditionellen Problemen zu kämpfen. In Moskau soll nächste Woche dennoch ein Sieg her.