Salzburg: Noch lebt die Chance auf den Aufstieg

Am letzten Spieltag wartet dann auf die Bullen ein Heimspiel gegen Atletico - und hoffentlich ein Showdown. Marsch: „Die Gruppe ist sehr schwer, das wussten wir von Beginn an. Aber wir haben noch zwei Spiele. Schon nach dem Remis in Moskau war klar, dass wir das Rückspiel gewinnen müssen. Also dann ...“