Wunderkind elektrisiert alle - Haaland schwärmt

„Er ist der nächste große Spieler seit Messi“

Die ganze Welt hat ihn längst im Visier - Kameruns Legende Eto’o sagt sogar: „Er ist der nächste große Spieler seit Messi.“ So könnte Dortmunds Trainer Favre den 16-Jährigen heute gegen Berlins Hertha erstmals auf die Bundesliga loslassen. „Er hat ein eingebautes Tor-Gen“, schwärmt Klub-Boss Watzke. Und auch Mitspieler Haaland kann es nicht erwarten: „Ich will keinen Druck aufbauen. Aber er ist der Beste, den ich in diesem Alter in meinem Leben gesehen habe.“