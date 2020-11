Großzügige Geste: Ibrahimovic beschenkt Mitspieler

An der Spitze der Serie A

In der laufenden Saison beweist der Schwede, dass er immer noch zu den weltbesten Spielern gehört. In neun Pflichtspielen erzielte er bereits neun Tore und lieferte zudem zwei Assists. Nach sieben Spieltagen steht Milan mit 17 Punkten an der Tabellenspitze der Serie A.