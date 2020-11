Lucile-Mörder wollte Eltern Trauergeld verweigern

In einer nicht öffentlichen Sitzung Ende September wies der Oberste Gerichtshof die Nichtigkeitsbeschwerde des 43-Jährigen ab und bestätigte damit den Schuldspruch. Eine Zusatzstrafe wurde über den Angeklagten vor dem Schwurgericht in Innsbruck bekanntlich nicht verhängt. Denn nach einem Sexualmord in Endingen bei Freiburg (D) wurde der Familienvater bereits zu lebenslanger Haft verurteilt.