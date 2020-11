Graz: Elfjährige schlief zwei Nächte in Busch!

„Meine Frau und ich haben sie mit in die Wohnung genommen, Tee gemacht und die Polizei gerufen“, erzählt der schockierte Nachbar. Gegenüber den Beamten gab die Mutter, die weitere drei Kinder (sieben, vier und ein Jahr alt) hat, an, sie wisse, dass ihre Tochter draußen schlafe, das Mädchen wolle es eben so.