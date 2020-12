Stars über 50 im Liebesglück nach Scheidungsdramen

Ein Insider verriet gegenüber der „Page Six“-Kolumne der „New York Post“: „Peter wusste damals nicht, wer Uma war. Sie ging am Strand in seiner Nähe spazieren, der von den Einheimischen Long Beach genannt wird, also fragte er sie, ob sie auf seinen Hund aufpassen könnte, während er schwimmen geht. Uma sagte Okay, passte auf seinen Hund auf während er schwamm. Und heute, einige Monate später, sind sie total verliebt und überlegen, ein Haus in den Hamptons zu kaufen.“