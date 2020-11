Lockdown: Was passiert mit dem Profi-Sport?

Obwohl noch zwei Spiele ausständig sind, reicht Österreichs Team (das Sonntag Nordirland empfängt) Mittwoch in Wien gegen das derzeit punktegleiche Norwegen (Sonntag in Rumänien) ein Heimsieg, um die Nations-League-Gruppe B1 zu gewinnen und in die Liga mit Europas Besten aufzusteigen. Bei Punktegleichheit zählen nämlich die direkten Duelle, da hat die Truppe von Franco Foda dank des 2:1-Sieges in Norwegen die Nase vorn.