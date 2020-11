Jubel über Top-Quoten für ORF-Serie „Vienna Blood“

Die ORF-Premiere des dritten „Vienna Blood“-Films „Der verlorene Sohn“ wurde vergangene Woche aufgrund der aktuellen Berichterstattung zum Terror in Wien abgebrochen. Die Wiederholung am gestrigen Mittwoch lockte durchschnittlich 700.000 Zuseher vor die Bildschirme, der Marktanteil betrug 19 Prozent. Der zweite Teil „Königin der Nacht“ erreichte am 1. November durchschnittlich 899.000 Zuseher und einen Marktanteil von 24 Prozent. Den Auftakt am 31. Oktober mit dem Dacapo des ersten Teils „Die letzte Seance“ verfolgten im Schnitt 723.000 Zuschauer (22 Prozent Marktanteil).