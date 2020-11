Lena Hoschek: Kleider „Anschaffung fürs Leben“

„Anschaffung fürs Leben“

Der Startschuss fiel im November 2005 in einem Renaissancegewölbe in der Grazer Innenstadt. Hoschek weiß noch, dass ein Bänderrock auch das erste Kleidungsstück war, das über die Ladentheke in ihrem ersten Atelier ging. „Ich finde es nachhaltig, beständige Mode zu machen. Mit dem richtigen Geschick kann man alles pflegen und für Generationen aufbewahren“, gibt sie die Marschrichtung ihres Labels vor. Kleider müssten zeitlos, vielseitig und „eine Anschaffung für ein Leben lang“ sein, die man auch weitergeben können sollte. Der Nachhaltigkeitsgedanke und Entwürfe, „die weibliche Vorzüge perfekt unterstreichen, anstatt sie zu kaschieren“, machen ihre Mode aus.