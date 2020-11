PSG holt gegen Rennes achten Ligasieg in Folge

Paris St. Germain hat das Spitzenspiel der 10. Runde in der französischen Fußball-Meisterschaft ohne Probleme für sich entschieden. Der Meister und Leader setzte sich am Samstag gegen den Dritten Stade Rennes 3:0 durch und kam in der Ligue 1 zum achten Sieg in Folge. Moise Kean (11.) und Stürmer-Routinier Angel Di Maria mit einem Doppelpack (21., 73.) waren für die Pariser erfolgreich. Nicht ins Gewicht fiel das Fehlen der Offensivstars Neymar, Kylian Mbappe und Mauro Icardi.